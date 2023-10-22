Выпуск газеты «Русский вестник Шпицбергена» снова возобновится

Ильдар Неверов подчеркнул, что возрождение газеты "Русский вестник Шпицбергена" стало важным заданием, исходя из требований как самих авторов, работавших в прошлой версии издания, так и сообщества на Шпицбергене. Новая версия газеты будет доступна в цифровом формате, что позволит ей расширить свой охват и стать более доступной для читателей.

Неверова добавил, что основной целью газеты станет предоставление экспертных оценок событий и ситуации на Шпицбергене, а также в российских поселках в этом регионе. К тому же восстановление выпуска "Русского вестника Шпицбергена" будет частью работы по восстановлению репутации треста "Арктикуголь" в информационном пространстве.