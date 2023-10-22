Выпуск газеты «Русский вестник Шпицбергена» снова возобновится

Выпуск газеты «Русский вестник Шпицбергена» снова возобновитсяУже в цифровом формате
Генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов на лекции "Трест "Арктикуголь" сегодня и завтра" рассказал, что "Русский вестник Шпицбергена", газета, выпуск которой был приостановлен в 2019 году, готовится вернуться в новом цифровом формате, пишет ТАСС.
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Ильдар Неверов подчеркнул, что возрождение газеты "Русский вестник Шпицбергена" стало важным заданием, исходя из требований как самих авторов, работавших в прошлой версии издания, так и сообщества на Шпицбергене. Новая версия газеты будет доступна в цифровом формате, что позволит ей расширить свой охват и стать более доступной для читателей.
Неверова добавил, что основной целью газеты станет предоставление экспертных оценок событий и ситуации на Шпицбергене, а также в российских поселках в этом регионе. К тому же восстановление выпуска "Русского вестника Шпицбергена" будет частью работы по восстановлению репутации треста "Арктикуголь" в информационном пространстве.