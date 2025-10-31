Выпускник МГТУ им. Носова создал бионический протез с радиоуправлением

Протез объединяет механический модуль, нейрогарнитуру и программно-аппаратный комплекс искусственным интеллектом. Нейроинтерфейс считывает электрическую активность мозга, после чего система определяет намерение пользователя и активирует соответствующий привод.

Дополнительно в устройстве используется модуль компьютерного зрения для анализа объектов и прогнозирования жестов. Датчики давления регулируют силу захвата, а через очки дополненной реальности передаётся информация о работе системы.

Разработка началась в 2018 году, а в 2024-м проект получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям. Компания «НЕКСУС» уже заключила соглашение с предприятием «Керамет» о применении аддитивных технологий при производстве компонентов протеза.

Разработчики планирует создать предсерийную версию, провести сертификацию и клинические испытания.