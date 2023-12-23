Выручка резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” выросла вдвое за девять месяцев

Этот результат является более чем в два раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года, который составил 31 миллиард рублей.

Лидерами в этом росте стали предприятия микроэлектроники, чья выручка за девять месяцев текущего года составила 27,4 миллиарда рублей, что на 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Ефимов также подчеркнул, что электронная промышленность Москвы наращивает производство собственных разработок и активно замещает зарубежные продукты на внутреннем рынке. За первое полугодие 2023 года производство электроники и оптики в столице выросло на 25%, что свидетельствует о динамичном развитии этого сектора.