Максимальная скорость поездов на этой линии достигнет 400 километров в час, а рабочая скорость при эксплуатации — 360 километров в час. Такая скорость позволит значительно сократить время в пути между двумя крупнейшими городами, сообщил Виталий Савельев.

До конца 2028 года планируется ввод в эксплуатацию 28 высокоскоростных поездов, а всего к 2030 году будет поставлено 43 таких состава. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток на маршруте превысит 23 миллиона человек.