Опубликовано 02 июля 2025, 23:031 мин.
Высокоскоростной поезд Москва — Петербург будет ходить за 2 часа 15 минутНовая высокоскоростная магистраль
Время поездки между Москвой и Санкт-Петербургом по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит примерно 2 часа 15 минут. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании с участием президента России Владимира Путина.
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Максимальная скорость поездов на этой линии достигнет 400 километров в час, а рабочая скорость при эксплуатации — 360 километров в час. Такая скорость позволит значительно сократить время в пути между двумя крупнейшими городами, сообщил Виталий Савельев.
До конца 2028 года планируется ввод в эксплуатацию 28 высокоскоростных поездов, а всего к 2030 году будет поставлено 43 таких состава. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток на маршруте превысит 23 миллиона человек.