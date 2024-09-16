Высокоскоростные поезда для ВСМ Москва-Санкт-Петербург поступят в 2028 году

Во втором и третьем кварталах того же года запланирована поставка семи составов, а в четвертом — восьми. В 2029 году будет передано 12 поездов. В 2030 году ожидается доставка одного поезда во втором квартале и двух — в четвертом.

Каждый поезд рассчитан на 454 пассажира и состоит из восьми вагонов. В составе предусмотрены вагоны первого класса, бизнес-класса, комфорт-класса и стандартные вагоны. Пассажиры смогут выбрать между местами «Купе-сьюит», «Переговорная» и различными классами обслуживания.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что высокоскоростная магистраль принесет значительный экономический эффект региону, создавая новые рабочие места и возможности для развития делового туризма. Магистраль обеспечит эффективную логистику и привлечет бизнес и инвестиции.