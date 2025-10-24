Высокоточная система геопозиционирования появится в России

В пресс-службе оператора отметили, что система покроет 4000 километров федеральных трасс, все города-миллионники и 20 логистических центров. Технология GNSS RTK позволит определять местоположение транспортных средств с точностью до 2−5 сантиметров вместо стандартных 5−15 метров.

Для работы системы создается сеть референцных станций с радиусом действия 35 километров. Станции устанавливаются на инфраструктуре оператора связи и оснащаются приемниками с фазированными антеннами. Коррекция координат осуществляется в режиме реального времени через мобильный интернет.

Проект включает обеспечение территорий скоростной связью LTE с перспективой перехода на 5G. Первая очередь системы уже функционирует на трассе М-11 и в нескольких тестовых зонах.

По словам руководителя управления автономными автомобилями и грузовиками «Яндекса» Арслана Урташева, создание надежной цифровой инфраструктуры является ключевым условием для безопасной работы автономного транспорта в масштабах всей страны.