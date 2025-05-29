Whoosh и МТС Юрент ввели рейтинг для пользователей электросамокатов

Рейтинг формируется на основе нескольких параметров: общего опыта, числа поездок, наличия штрафов и предупреждений, качества парковки и даже подтверждения возраста через банковские и цифровые сервисы. Благодаря этому сервисы могут индивидуально регулировать максимальную скорость, требования к депозиту и уровень доверия к парковке, если геопозиция временно сбивается.

В настоящее время максимальная скорость электросамокатов Whoosh и МТС Юрент ограничена 20 км/ч, хотя ПДД позволяют до 25 км/ч. Пользователи с высоким рейтингом теперь смогут ездить на максимально разрешенной скорости. Новички и те, у кого рейтинг ниже, будут ограничены в скорости 18−20 км/ч, но при соблюдении правил смогут повысить этот лимит со временем.

Система также предусматривает снижение скорости при ухудшении рейтинга, а водителей с критическими нарушениями продолжат блокировать. При этом в городах с установленным лимитом в 20 км/ч, например в Санкт-Петербурге и некоторых других, ограничения сохранятся для всех.

Компаниями подчеркивается, что рейтинг не отменяет ответственность водителей за безопасность и нарушение правил, а служит дополнением к существующим мерам. Опыт других транспортных сервисов показывает, что поощрение аккуратного вождения работает лучше, чем жесткие запреты.

По статистике МТС Юрент, менее 0,3% пользователей имеют серьезные нарушения, и именно эта группа попадает под самые строгие ограничения. Для большинства же аккуратных водителей проект открывает возможность безопасно и комфортно использовать электросамокаты на полную мощность.