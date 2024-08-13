Whoosh представил технологию безопасного маршрута для самокатов

Технология учитывает качество дорожного покрытия, зоны с ограничением скорости, высокие бордюры и другие факторы, влияющие на поездки. Приложение предлагает оптимальные маршруты, избегая зон с плохим покрытием и мест повышенной аварийности.

Основываясь на больших данных о поездках, сервис выбирает наиболее популярные и удобные пути, которые предпочитают пользователи. Также учитываются ограничения по скорости и дорожные знаки, чтобы поддерживать комфортную скорость и избежать запрещенных участков.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю нужно ввести адрес или выбрать точку на карте, после чего приложение построит маршрут. В следующем обновлении планируется добавить навигатор для более удобного следования по маршруту.