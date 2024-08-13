Whoosh представил технологию безопасного маршрута для самокатов

Опубликовано 13 августа 2024, 13:30
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Whoosh представил технологию безопасного маршрута для самокатовКоторая учитывает дорожную инфраструктуру и данные о поездках
Компания Whoosh представила новую технологию, которая улучшит безопасность и комфорт поездок на электросамокатах. Новый маршрутный алгоритм в приложении анализирует инфраструктуру города, включая ширину тротуаров, велодорожек и пешеходные переходы, а также данные о сотнях миллионов поездок.
Технология учитывает качество дорожного покрытия, зоны с ограничением скорости, высокие бордюры и другие факторы, влияющие на поездки. Приложение предлагает оптимальные маршруты, избегая зон с плохим покрытием и мест повышенной аварийности.
Основываясь на больших данных о поездках, сервис выбирает наиболее популярные и удобные пути, которые предпочитают пользователи. Также учитываются ограничения по скорости и дорожные знаки, чтобы поддерживать комфортную скорость и избежать запрещенных участков.
Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю нужно ввести адрес или выбрать точку на карте, после чего приложение построит маршрут. В следующем обновлении планируется добавить навигатор для более удобного следования по маршруту.