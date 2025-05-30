Whoosh представил умный IoT-модуль для самокатов с улучшенной навигацией

Все сборочные работы ведутся в России на базе ремонтного центра Whoosh, что позволяет компании полностью контролировать качество и сокращать операционные расходы. Такой подход согласуется со стратегией повышения эффективности бизнеса.

Для пользователей изменения также заметны. Самокаты теперь точнее определяют свое местоположение благодаря новой системе спутникового навигации и улучшенному антенному тракту. Если сигнал GPS пропадает, устройство продолжит ориентироваться с помощью встроенной инерциальной системы — это особенно полезно в городах с проблемами спутникового покрытия.

Кроме того, система голосовых подсказок скоро заменит уведомления на телефоне, что сделает поездки удобнее и безопаснее. Светодиодная подсветка получит новые функции, которые будут появляться постепенно вместе с интеграцией нового модуля.

Новый модуль компактнее, но при этом оснащен вдвое более емкой батареей, что позволяет самокату дольше оставаться на связи. Диагностика и ремонт упрощены за счет оцифрованного процесса, что экономит время и деньги при обслуживании.

На сегодняшний день около 18 тысяч самокатов уже оснащены этим модулем. Новые устройства с IoT 7.0 будут в первую очередь запущены в городах с нестабильным GPS-сигналом.