Whoosh внедрил технологию, предотвращающую езду на электросамокатах вдвоем

Технология «Антитандем» разработана для обнаружения ситуаций, когда на самокате находятся два человека. Она анализирует более 50 параметров данных и использует методы машинного обучения для точной идентификации поездок вдвоем.

Цель новой технологии — предотвратить потенциально опасные ситуации на дороге, связанные с использованием самоката двумя пассажирами. Компания планирует даже снижать скорость самоката в таких случаях, чтобы сделать поездки вдвоем менее удобными и неэффективными.

Данные о работе технологии показывают, что большинство пользователей Whoosh соблюдают правила и не используют самокаты вдвоем. Тем не менее, компания стремится к нулевой терпимости к нарушениям и готова применять штрафы и блокировки для повторных случаев нарушений.

Представители компании подчеркивают, что использование самоката вдвоем увеличивает риск аварий и травм как для пассажиров, так и для окружающих. Статистика показывает, что большая часть несчастных случаев связана именно с такими поездками, и введение технологии «Антитандем» направлено на снижение этого риска.