Whoosh запустил аренду самокатов по СМС в городах с плохим интернетом

Для запуска поездки не нужно открывать приложение — достаточно отправить СМС с зарегистрированного в Whoosh номера. Электросамокат получает команду через IoT-модуль, который работает автономно или остаётся на связи с облачной системой. Таким образом, пользователи могут арендовать транспорт даже без подключения к интернету.

Чтобы начать поездку, нужно выбрать самокат на парковке и отправить СМС с текстом «Старт <номер СИМ>» на номер +79 994 445 089. Для завершения аренды необходимо припарковать самокат и отправить СМС с текстом «Стоп <номер СИМ>» на тот же номер. Самокат подаст световой и звуковой сигнал, подтверждая начало или конец поездки.

На конец июня 2025 года в сервисе зарегистрировано 30,5 млн аккаунтов, а общее число поездок превысило 56,5 млн.