В России
Опубликовано 31 июля 2025, 15:24
1 мин.

Whoosh запустил аренду самокатов по СМС в городах с плохим интернетом

Функция работает в тестовом режиме в 10+ городах
Сервис аренды электросамокатов Whoosh представил возможность начала и завершения поездки с помощью СМС-сообщений. Новая функция разработана для городов, где мобильный интернет работает нестабильно или недоступен. Сейчас тестирование запущено в 15 российских городах, включая Воронеж, Краснодар, Омск, Сочи, Ижевск и другие.
Whoosh запустил аренду самокатов по СМС в городах с плохим интернетом
© Whoosh

Для запуска поездки не нужно открывать приложение — достаточно отправить СМС с зарегистрированного в Whoosh номера. Электросамокат получает команду через IoT-модуль, который работает автономно или остаётся на связи с облачной системой. Таким образом, пользователи могут арендовать транспорт даже без подключения к интернету.

Чтобы начать поездку, нужно выбрать самокат на парковке и отправить СМС с текстом «Старт <номер СИМ>» на номер +79 994 445 089. Для завершения аренды необходимо припарковать самокат и отправить СМС с текстом «Стоп <номер СИМ>» на тот же номер. Самокат подаст световой и звуковой сигнал, подтверждая начало или конец поездки.

На конец июня 2025 года в сервисе зарегистрировано 30,5 млн аккаунтов, а общее число поездок превысило 56,5 млн.