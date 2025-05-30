В России
Опубликовано 30 мая 2025, 23:45
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Wildberries & Russ и МТС внедрили ИИ для борьбы с мошенниками

Система ловит фальшивые аккаунты еще до их создания
Объединенная компания Wildberries и Russ совместно с оператором МТС запустила новую систему защиты от мошенничества, основанную на технологиях искусственного интеллекта. Новая модель, разработанная с использованием машинного обучения, предназначена для выявления подозрительной активности на маркетплейсе еще до того, как пользователь завершит регистрацию.
Wildberries & Russ и МТС внедрили ИИ для борьбы с мошенниками

© Ferra.ru

Система анализирует поведение потенциальных пользователей в реальном времени, обрабатывая обезличенные данные и определяя, где могут скрываться попытки фишинга, создание поддельных аккаунтов или обман с отзывами, заказами и бонусами. Технология работает на стыке Big Data от МТС и аналитических алгоритмов Wildberries и Russ.

В рамках сотрудничества была внедрена модель «МТС Скоринг», которая значительно повышает точность оценки поведения новых пользователей. Система находит несоответствия и подозрительные шаблоны практически мгновенно, позволяя маркетплейсу блокировать потенциальные угрозы еще до их активации.

Алгоритмы не получают прямых персональных данных, но распознают аномалии в поведении, которые характерны для мошенников. Это позволяет заранее ограничивать их действия и защищать остальных участников платформы — как покупателей, так и продавцов.