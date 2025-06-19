Wildberries & Russ представила приложение для изучения китайского

Опубликовано 19 июня 2025, 14:331 мин.
Wildberries & Russ представила приложение для изучения китайскогоВ основе платформы — технологии искусственного интеллекта
Компания Wildberries & Russ представила собственное приложение для изучения языков под названием Tingli. Сейчас пользователям доступен только китайский язык, но в будущем планируется расширение языкового ассортимента.
© Wildberries & Russ
Разработка стартовала с китайского, поскольку его популярность среди россиян продолжает расти. Создатели заявили, что стремились создать удобный инструмент с персонализированным подходом, где обучение адаптируется под каждого пользователя.
Бета-версия Tingli уже доступна бесплатно в App Store и Google Play. Приложение включает словарь из 15 тысяч слов, звуковое сопровождение для отработки произношения и тонов, а также интеллектуальные алгоритмы, которые помогают лучше запоминать материал.
Особенностью платформы стал тренер на базе искусственного интеллекта. Он получает данные о пройденных уроках и подбирает задания в зависимости от уровня пользователя.