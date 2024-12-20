Wildberries и Сбер запустили систему защиты от мошенничества на маркетплейсе

Как сообщили в пресс-службе объединенной компании «РВБ», новая система основана на автоматизированном обмене данными и использовании технологий искусственного интеллекта. Она позволяет выявлять подозрительные действия уже на этапе оформления заказа, значительно повышая уровень безопасности пользователей.

По предварительным оценкам, система в течение года поможет предотвратить потери на сумму более 60 миллионов рублей. Только за первые две недели тестирования она позволила сохранить несколько миллионов рублей, принадлежащих клиентам маркетплейса.

Представители Wildberries и Russ отметили, что новый подход делает борьбу с мошенниками более эффективной и позволяет пользователям чувствовать себя защищенными. Это особенно важно на фоне растущего числа киберугроз и попыток обмана в сфере онлайн-торговли.