В России
Опубликовано 20 декабря 2024, 19:18
1 мин.

Wildberries и Сбер запустили систему защиты от мошенничества на маркетплейсе

Новая технология блокирует покупки по украденным картам
Wildberries и Russ совместно со Сбером запустили систему защиты клиентов от мошеннических действий на маркетплейсе. Технология позволяет в режиме реального времени обнаруживать покупки, совершаемые с украденных банковских карт, и моментально блокировать такие транзакции на стороне банка.
Wildberries и Сбер запустили систему защиты от мошенничества на маркетплейсе

© Ferra.ru

Как сообщили в пресс-службе объединенной компании «РВБ», новая система основана на автоматизированном обмене данными и использовании технологий искусственного интеллекта. Она позволяет выявлять подозрительные действия уже на этапе оформления заказа, значительно повышая уровень безопасности пользователей.

По предварительным оценкам, система в течение года поможет предотвратить потери на сумму более 60 миллионов рублей. Только за первые две недели тестирования она позволила сохранить несколько миллионов рублей, принадлежащих клиентам маркетплейса.

Представители Wildberries и Russ отметили, что новый подход делает борьбу с мошенниками более эффективной и позволяет пользователям чувствовать себя защищенными. Это особенно важно на фоне растущего числа киберугроз и попыток обмана в сфере онлайн-торговли.