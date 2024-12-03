Wildberries начала доставлять продукты из «Перекрёстка Vprok.ru»

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что это нововведение расширяет витрину маркетплейса и предоставляет онлайн-гипермаркету дополнительный канал сбыта. Услуга позволяет доставлять продукты на дом в течение четырех часов, в зависимости от геолокации покупателя и загруженности курьеров. В будущем компания планирует улучшить операционные процессы и сократить время доставки.

На данный момент услуга тестируется, и в дальнейшем ее планируют распространить на другие районы Москвы и подключить новых партнеров. Важно, что доставка для покупателей будет бесплатной, а минимальная сумма заказа на старте составит 4500 рублей, но этот порог может измениться.

Также представители компании сообщили, что в рамках партнёрства цены на продукты будут такими же, как на платформе Vprok.ru, а маркетплейс будет получать комиссию с каждой продажи.