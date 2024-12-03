В России
Опубликовано 03 декабря 2024, 13:37
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Wildberries начала доставлять продукты из «Перекрёстка Vprok.ru»

Компания тестирует быструю доставку продуктов в Москве
Маркетплейс Wildberries запустил новую услугу по доставке продуктов питания, партнером которой стал онлайн-гипермаркет Vprok.ru, входящий в состав X5 Group. Услуга уже доступна в некоторых районах Москвы и предполагает быструю доставку товаров с минимальным временем ожидания.
Wildberries начала доставлять продукты из «Перекрёстка Vprok.ru»

© Ferra.ru

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что это нововведение расширяет витрину маркетплейса и предоставляет онлайн-гипермаркету дополнительный канал сбыта. Услуга позволяет доставлять продукты на дом в течение четырех часов, в зависимости от геолокации покупателя и загруженности курьеров. В будущем компания планирует улучшить операционные процессы и сократить время доставки.

На данный момент услуга тестируется, и в дальнейшем ее планируют распространить на другие районы Москвы и подключить новых партнеров. Важно, что доставка для покупателей будет бесплатной, а минимальная сумма заказа на старте составит 4500 рублей, но этот порог может измениться.

Также представители компании сообщили, что в рамках партнёрства цены на продукты будут такими же, как на платформе Vprok.ru, а маркетплейс будет получать комиссию с каждой продажи.

Источник:Ведомости
Автор:Ингела Воробьева
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