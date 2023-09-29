Wildberries начала сотрудничать с исследовательским ядерным университетом «МИФИ»В сфере автоматизацией складских процессов
Wildberries начала сотрудничать с национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ». Компания создаст научно-прикладную лабораторию на базе Дизайн-центра микроэлектроники полного цикла MEPHIUS, пишет Наука.рф.
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Сотрудники лаборатории, созданной компанией Wildberries, займутся автоматизацией складских процессов, а также их совершенствованием. Будут востребованы специалисты из сферы IT: фронтенд и бэкенд, эксперты по Flutter.
Сотрудничество с крупнейшим в России онлайн-ритейлером позволит транслировать в университет компетенции от ведущих специалистов Wildberries в области систем автоматизации, запустить ряд прикладных работ и образовательных курсов на базе прикладной лаборатории, проводить специализированные мероприятия для студентов (хакатоны, конфреренции, лекции) и их стажировку в компании.