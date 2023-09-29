Wildberries начала сотрудничать с исследовательским ядерным университетом «МИФИ»

Сотрудничество с крупнейшим в России онлайн-ритейлером позволит транслировать в университет компетенции от ведущих специалистов Wildberries в области систем автоматизации, запустить ряд прикладных работ и образовательных курсов на базе прикладной лаборатории, проводить специализированные мероприятия для студентов (хакатоны, конфреренции, лекции) и их стажировку в компании.