Wildberries построит логистический хаб в Забайкальском крае

Планируется, что этот проект обеспечит около 10 тыс. рабочих мест в регионе. За 10 лет компания направит в федеральный бюджет порядка 12,5 млрд рублей в виде налоговых отчислений, в региональный бюджет – около 6,5 млрд рублей, а в местный – приблизительно 1 млрд рублей, помимо этого еще около 4 млрд рублей будет направлено в социальный фонд.

Инвестор планирует воспользоваться налоговыми и прочими льготами, предоставляемыми резидентам на территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Первые 50 тыс. кв. м хаба начнут строить уже в указанный период. Договор аренды на земельный участок для строительства уже подписан со стороны правительства региона.