Wildberries позволит возвращать товары в любой пункт выдачи заказов

Опубликовано 05 декабря 2024, 20:561 мин.
Wildberries позволит возвращать товары в любой пункт выдачи заказовУдобный возврат товаров в ближайший ПВЗ скоро станет доступен
Маркетплейс Wildberries анонсировал нововведение: теперь клиенты смогут возвращать товары не только в тот пункт выдачи, где была осуществлена покупка, но и в любой удобный ПВЗ. Опция станет доступна в ближайшее время.
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Для оформления возврата покупателю достаточно выбрать товар в разделе «Покупки» мобильного приложения, нажать кнопку «Вернуть товар» и предъявить QR-код сотруднику пункта выдачи. Этот процесс упростит процедуру возврата и сократит время обработки запросов, как для клиентов, так и для сотрудников ПВЗ.
Новая функция будет внедряться поэтапно: сначала она станет доступна небольшому числу пользователей, а затем появится у всех клиентов Wildberries. Это значительно повысит удобство покупок на платформе и сделает возврат товаров более гибким