Wildberries позволит возвращать товары в любой пункт выдачи заказов

Для оформления возврата покупателю достаточно выбрать товар в разделе «Покупки» мобильного приложения, нажать кнопку «Вернуть товар» и предъявить QR-код сотруднику пункта выдачи. Этот процесс упростит процедуру возврата и сократит время обработки запросов, как для клиентов, так и для сотрудников ПВЗ.

Новая функция будет внедряться поэтапно: сначала она станет доступна небольшому числу пользователей, а затем появится у всех клиентов Wildberries. Это значительно повысит удобство покупок на платформе и сделает возврат товаров более гибким