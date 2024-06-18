Wildberries создаст новую цифровую платформу

Целью объединения стало предоставление современных инструментов для развития малого и среднего бизнеса не только в России, но и за ее пределами. Партнерство охватит не только страны СНГ, но и ключевые регионы Азии, Африки и Ближнего Востока, а также Индии и Китая, общим населением более 5,8 миллиарда человек.

В компании отметили, что эта инициатива позволит создать нового крупного игрока, способного занять значимые позиции в финансовом, медийном и розничном секторах. В частности, ожидается, что новая платформа значительно упростит доступ к цифровой рекламе и торговле для бизнеса любого масштаба, способствуя расширению экспортных возможностей и продвижению продукции на мировых рынках.