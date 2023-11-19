Wildberries ускоряет возврат денег за товар до 1-2 дней

Компания подчеркнула, что это нововведение касается случаев, когда товар был получен и оплачен, а затем решено вернуть его. Такой шаг призван ускорить процесс возврата средств, особенно в период активных распродаж.

Wildberries также отметили, что около 6% клиентов возвращают товары не в тот пункт выдачи, где их получили. Для таких случаев скорость возврата средств сократится на 3-4 дня.

В случае забвения, где был получен товар или его доставил курьер, компания рекомендует уточнить информацию в личном кабинете на сайте или обратиться в службу поддержки. В ближайшее время такая функция будет доступна и в приложении Wildberries.