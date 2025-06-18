Wildberries увеличит роботизацию складов до 70% за два года

Основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким отметила, что сейчас около трети всех логистических операций выполняются с помощью роботов и автоматических систем. Компания активно инвестирует в развитие технологий, направляя значительные средства на модернизацию складов и IT-инфраструктуры. В 2024 году на это было выделено 150 миллиардов рублей, а в 2025-м сумма планируется удвоить.

По мнению руководителя, рост автоматизации позволит сократить количество ошибок, связанных с человеческим фактором, а также снизить зависимость от ручного труда. Она подчеркнула, что человеческий труд остается важным и должен сосредоточиться на более интересных и творческих задачах, таких как управление механизмами.