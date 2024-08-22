Wildberries запустит образовательный проект в вузах Новосибирска

В пресс-службе компании, сообщили, что проект, разработанный Центром развития предпринимателей PRO Wildberries совместно с экспертами рынка, ориентирован на тех, кто хочет освоить электронную коммерцию. Студенты смогут узнать все о торговле на маркетплейсах: от регистрации и загрузки товаров до продвижения и взаимодействия с клиентами.

Курс включает в себя складской учет и логистику, маркетинг и ценообразование, а также правовые вопросы ведения бизнеса. Это уникальная возможность для будущих предпринимателей получить практические знания и навыки в быстро развивающейся сфере электронной торговли.