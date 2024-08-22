Wildberries запустит образовательный проект в вузах Новосибирска

Опубликовано 22 августа 2024, 18:52
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Wildberries запустит образовательный проект в вузах НовосибирскаСтудентов научат работать с маркетплейсом через лекции и семинары
Новосибирская область станет первым регионом, где компания Wildberries начнет реализацию нового образовательного проекта, направленного на студентов. Уже осенью 2024 года в шести вузах региона стартуют лекции и семинары, посвященные работе с маркетплейсом.
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В пресс-службе компании, сообщили, что проект, разработанный Центром развития предпринимателей PRO Wildberries совместно с экспертами рынка, ориентирован на тех, кто хочет освоить электронную коммерцию. Студенты смогут узнать все о торговле на маркетплейсах: от регистрации и загрузки товаров до продвижения и взаимодействия с клиентами.
Курс включает в себя складской учет и логистику, маркетинг и ценообразование, а также правовые вопросы ведения бизнеса. Это уникальная возможность для будущих предпринимателей получить практические знания и навыки в быстро развивающейся сфере электронной торговли.