Wildberries запустит «умную выдачу» заказов в Сколково

Подробности проекта остаются пока под секретом, однако Бакальчук подчеркнула, что новая технология должна значительно упростить процесс получения заказов для клиентов.

На данный момент Wildberries имеет более 42 тысяч пунктов выдачи, включая как собственные, так и партнерские. Глава компании отметила, что расширение сети пунктов выдачи остается в числе приоритетов компании.

Однако, несмотря на разнообразие партнеров, компания не планирует вводить жесткие требования к оформлению пунктов выдачи. Партнерам предоставляется свобода в украшении и обустройстве пунктов, позволяя им самостоятельно выбирать то, что приносит больший доход.