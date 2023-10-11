Xerox ушел из России и продал бизнесКомпания продолжит работу под новым названием
Xerox ушел из России и продал бизнес местному руководству, при этом ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжит свою работу, но уже как независимая от корпорации организация, а также сменит название, сообщают в пресс-службе компании.
Сотрудники компании сохранят свои рабочие места, а для клиентов и поставщиков продолжатся длительные отношения с опытным партнером.
Компания будет продолжать оказание услуг по автоматизации бизнес-процессов и управлению печатной инфраструктурой, сервисному обслуживанию и поставкам, уточняют в пресс-службе.
Наша компания развивается в новых условиях … Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты, предлагая клиентам и партнёрам самые эффективные решения для цифровой трансформации бизнеса.