Компания продолжит работу под новым названием

Xerox ушел из России и продал бизнес местному руководству, при этом ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжит свою работу, но уже как независимая от корпорации организация, а также сменит название, сообщают в пресс-службе компании.