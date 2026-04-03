Ядерную установку на Луне начнут собирать в 2032 году

Опубликовано 03 апреля 2026, 21:381 мин.
Ядерную установку на Луне начнут собирать в 2032 годуПроект объединяет около пятнадцати стран
Член Общественного совета Роскосмоса Игорь Маринин в эфире радиоканала «Слушаем!» на Радио России сообщил, что сборку ядерной энергетической установки на поверхности Луны планируют начать в 2032 году.
Необходимость в ней связана с недостаточной освещенностью в районе полюса, где будет расположена станция. Для работы аппаратуры и промышленного использования лунного грунта требуется надежный источник энергии.
Создание международной лунной исследовательской станции предполагает использование автоматизированных роботов. Станция будет работать в автоматическом режиме, но космонавты и представители стран-участниц смогут прилетать для перенастройки оборудования и проведения научных работ.
В проекте уже участвуют около пятнадцати государств.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил в Совете Федерации, что строительство космодрома Восточный планируется завершить в 2026 году.