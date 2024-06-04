Якутские учёные создадут 3D-модель древней писаницы

Сотрудники Института гуманитарных проблем и малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) Сибирского отделения РАН намерены оцифровать писаницу до конца текущего года. Это позволит создать интерактивную платформу с фотографиями, описаниями и виртуальными моделями для всех, кто интересуется историей региона.

Памятники древнего наскального искусства в Якутии обычно находятся в труднодоступных местах на берегах крупных рек, таких как Лена, Алдана, Амгы и Токко. Создание виртуальных туров позволит широкому кругу людей погрузиться в историю и культуру этого уникального региона.