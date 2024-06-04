Якутские учёные создадут 3D-модель древней писаницы

Опубликовано 04 июня 2024, 15:28
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Якутские учёные создадут 3D-модель древней писаницыДо конца года
Якутские ученые планируют создать 3D-модель самой северной писаницы Тангаралаах. Этот проект позволит связать виртуальные модели писаниц с геоинформационными системами для общественного доступа. С использованием VR-технологий планируется организовать виртуальные туры по местам наскальных рисунков.
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Сотрудники Института гуманитарных проблем и малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) Сибирского отделения РАН намерены оцифровать писаницу до конца текущего года. Это позволит создать интерактивную платформу с фотографиями, описаниями и виртуальными моделями для всех, кто интересуется историей региона.
Памятники древнего наскального искусства в Якутии обычно находятся в труднодоступных местах на берегах крупных рек, таких как Лена, Алдана, Амгы и Токко. Создание виртуальных туров позволит широкому кругу людей погрузиться в историю и культуру этого уникального региона.