Ямало-Ненецкий автономный округ внедрит ИИ в в ключевые отрасли региона

Соглашение предусматривает использование нейросетей в здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и экономике. Технологии искусственного интеллекта будут применяться для повышения эффективности работы этих отраслей, а также на транспорте и в сфере благоустройства городской среды.

Как отметил губернатор ЯНАО, внедрение ИИ позволит использовать лучшие мировые практики для улучшения качества услуг для жителей региона. Генеральный директор NtechLab добавил, что компания уже имеет опыт работы в округе — её решения используются для обеспечения безопасности городской среды.

Стороны также договорились о совместной поддержке научных исследований и разработок в области искусственного интеллекта.