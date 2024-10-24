Яндекс 360 и Сергей Минаев представили фильм о новых видах интернет-мошенничества

Видео демонстрирует, как изменились приемы мошенников за последние десятилетия. Зрители смогут увидеть эволюцию от вирусов на дискетах и программ-вымогателей до фишинговых сайтов и мошеннических звонков от якобы «следователей». Эксперты объясняют, кто чаще всего становится жертвой таких схем и почему известные мошеннические методы продолжают действовать.

В выпуске выступили специалисты Яндекс 360, которые делятся советами по безопасности в цифровом пространстве. Они объясняют, как сервисы, такие как Яндекс Почта, защищают пользователей от киберугроз. Эксперты также отметили, что искусственный интеллект используется как мошенниками, так и системами защиты. Мошенники применяют ИИ для создания текстов рассылок, в то время как антиспам-системы используют новейшие технологии для выявления подозрительных писем.

Данное видео доступно на YouTube-канале «Минаев Live» в цикле «Точка отсчёта».