Яндекс Аренда представила новый инструмент для поиска жильцов

Чтобы воспользоваться Коннектом, собственникам необходимо зарегистрироваться на платформе, указать адрес сдаваемой квартиры, количество комнат и желаемую арендную плату. После этого в личном кабинете появляется подборка анкет арендаторов, ищущих жилье с аналогичными параметрами. Такой подход позволяет быстро оценить спрос на недвижимость и ускоряет процесс сдачи квартиры.

Для арендаторов Коннект также предлагает удобство в поиске. Чтобы воспользоваться инструментом, будущим жильцам нужно заполнить онлайн-анкету, указав информацию о себе, пожелания к квартире и бюджет. Это особенно актуально в условиях высокого спроса на съемную недвижимость, когда необходимо быстро реагировать на новые предложения.

После того как собственник выберет анкету арендатора, ему будет отправлено сообщение со ссылкой на объявление. Затем стороны смогут подписать договор через сайт или приложение Яндекс Аренды. После этого арендатор получает ключи через курьерскую доставку.

Коннект доступен бесплатно для арендодателей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.