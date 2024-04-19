Яндекс Аренда представила новый способ снять квартиру

Опрос, проведенный «Яндекс Арендой», показал, что каждый третий арендатор сталкивался с просьбой собственников перенести переезд, чтобы было больше времени на поиск новых жильцов. Поэтому сервис предложил инновационную механику, которая помогает сдать квартиру и получить скидку на новое жилье.

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой арендатору нужно оставить контакты собственника квартиры, которую он снимал ранее, в специальной форме на сайте. После этого специалисты «Яндекс Аренды» берут на себя весь процесс сдачи — от оценки стоимости до публикации объявлений и выбора новых арендаторов.

Новая услуга позволяет начать поиск новых жильцов до или после съезда из квартиры, а арендатор, воспользовавшийся трейд-ином, получит скидку в размере 50% на один платеж за новое жилье.