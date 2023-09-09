Яндекс: беспилотные автомобили позволят избежать 90% аварий

Масюк подчеркнул преимущества автономных автомобилей, отметив, что они никогда не устают, сохраняют постоянное и безупречное внимание, имеют 360-градусное поле зрения и могут видеть до 300 м впереди и сзади. Он отметил, что каждый автономный автомобиль «Яндекса» использует коллективный опыт преодоления 26 млн км, чего не может достичь ни один человек за всю свою жизнь.

В начале июня компания начала тестирование автономных такси в Ясногорском районе Москвы. В ходе пилотного этапа самодвижущиеся такси работают с водителем, который в случае необходимости может взять управление на себя. Масюк отметил успешность этого эксперимента и подчеркнул, что присутствие рядом с рулем безопасного водителя дает положительный эффект, позволяя в случае необходимости немедленно вмешаться в ситуацию.