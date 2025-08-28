Яндекс Браузер начал тестирование автономного ИИ-агента Алисы

Алиса в новом режиме работает с браузером аналогично человеку: выбирает пункты меню, заполняет формы и кликает по ссылкам. Во время выполнения заданий она подробно описывает каждый шаг, что позволяет пользователю следить за процессом.

ИИ-агент способен решать разнообразные повседневные задачи. Например, он может собрать корзину товаров в онлайн-магазине с учетом заданного бюджета или определенных критериев отбора. Алиса самостоятельно сравнивает предложения, выбирает подходящие варианты и добавляет товары в корзину, оставляя пользователю только оплату заказа.

Помимо покупок, помощник может анализировать контент на сайтах, искать информацию в почте, подбирать билеты на мероприятия или составлять маршруты для путешествий. Алиса адаптируется к изменениям на веб-страницах и находит нужные элементы даже после обновления дизайна сайта.