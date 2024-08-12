Яндекс. Браузер научился «на лету» находить тормозящее видео с YouTube на альтернативных сайтах

В Поиске по видео внедрен детектор, который распознает ролики, загружающиеся медленнее обычного. Если обнаруживается подобное видео на других площадках, сервис предлагает его в качестве альтернативы. В случае отсутствия точной копии, будут предложены похожие ролики на сайтах с хорошей скоростью загрузки. Всего Поиск по видео проиндексировал более 6 миллиардов роликов.

Та же функция доступна в Яндекс Браузере. Если видео на одной площадке загружается медленно, браузер предложит найти этот или похожий контент через Поиск по видео. Эта функция уже доступна в десктопной версии браузера и скоро появится в мобильной.