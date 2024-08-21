Яндекс. Браузер переведет незнакомое английское слово в субтитрах видео по наведению курсора

Эти субтитры помогут пользователям расширить словарный запас и улучшить навыки аудирования. Они облегчают понимание фильмов, сериалов, лекций и подкастов, даже если речь идет слишком быстро или если видео просматривается без звука. Субтитры автоматически адаптируются к языкам, звучащим в видео, и отображаются на русском или английском.

Кроме того, если в субтитрах встречаются незнакомые слова, достаточно навести на них курсор, чтобы получить перевод на русский язык. Функция субтитров была впервые внедрена в 2022 году, но только теперь доступна для видео на английском языке благодаря нейросетям нового поколения. В будущем планируется добавить поддержку субтитров для песен и речи на фоне музыки.