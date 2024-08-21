Яндекс. Браузер переведет незнакомое английское слово в субтитрах видео по наведению курсора

Опубликовано 21 августа 2024, 17:00
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Яндекс. Браузер переведет незнакомое английское слово в субтитрах видео по наведению курсораНовые нейросетевые функции упрощают изучение языка
В Яндекс Браузере для ноутбуков и компьютеров появились новые нейросетевые функции, которые значительно облегчают восприятие англоязычных видео. Теперь браузер в реальном времени генерирует субтитры и предлагает перевод незнакомых слов, что особенно полезно для изучающих английский язык.
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Эти субтитры помогут пользователям расширить словарный запас и улучшить навыки аудирования. Они облегчают понимание фильмов, сериалов, лекций и подкастов, даже если речь идет слишком быстро или если видео просматривается без звука. Субтитры автоматически адаптируются к языкам, звучащим в видео, и отображаются на русском или английском.
Кроме того, если в субтитрах встречаются незнакомые слова, достаточно навести на них курсор, чтобы получить перевод на русский язык. Функция субтитров была впервые внедрена в 2022 году, но только теперь доступна для видео на английском языке благодаря нейросетям нового поколения. В будущем планируется добавить поддержку субтитров для песен и речи на фоне музыки.