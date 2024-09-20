Яндекс Браузер внедрил инструменты YandexGPT для повышения продуктивности

Опубликовано 20 сентября 2024, 14:051 мин.
Яндекс Браузер внедрил инструменты YandexGPT для повышения продуктивностиНейросети помогут в создании и редактировании текстов прямо в браузере
Яндекс Браузер обновился, добавив инструменты на базе YandexGPT, которые значительно упрощают выполнение повседневных задач с контентом. Теперь пользователи могут создавать тексты с нуля и улучшать существующие без необходимости использовать отдельные приложения.
Нейроредактор позволяет редактировать тексты, изменять стиль и формат. Встроенный переводчик адаптирует лексику в зависимости от предметной области, а функция краткого пересказа теперь работает с документами в форматах PDF, DOCX и TXT. Все инструменты доступны в отдельном интерфейсе под поисковой строкой как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.
Кроме того, новый переводчик поддерживает более 100 языков и может обрабатывать произвольные тексты, изображения и ссылки. Пользователи могут легко начать работу на смартфоне и продолжить на компьютере, а также сохранять заметки с помощью функции истории работы с текстами.