Яндекс Браузер внедрил инструменты YandexGPT для повышения продуктивности

Нейроредактор позволяет редактировать тексты, изменять стиль и формат. Встроенный переводчик адаптирует лексику в зависимости от предметной области, а функция краткого пересказа теперь работает с документами в форматах PDF, DOCX и TXT. Все инструменты доступны в отдельном интерфейсе под поисковой строкой как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Кроме того, новый переводчик поддерживает более 100 языков и может обрабатывать произвольные тексты, изображения и ссылки. Пользователи могут легко начать работу на смартфоне и продолжить на компьютере, а также сохранять заметки с помощью функции истории работы с текстами.