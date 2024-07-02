Яндекс добавил осетинский язык в свой переводчик

Опубликовано 02 июля 2024, 17:59
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Яндекс добавил осетинский язык в свой переводчикВ рамках проекта
Сервис «Яндекс переводчик» включил осетинский язык в список доступных для перевода, сообщает пресс-служба компании. Этот шаг является частью проекта по добавлению более 20 языков народов России, ранее не представленных в сервисе. Проект, охватывающий три года, начался с успешного внедрения осетинского языка.
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В пресс-службе компании также отметили, что для некоторых из новых языков будет доступна нейросетевая технология распознавания и синтеза речи. Это позволит пользователям не только переводить тексты, но и слушать произношение на различных языках, а в будущем — вести диалоги с носителями языков.
Помимо этого, мобильная версия «Яндекс переводчика» позволит мгновенно переводить и озвучивать реплики на выбранном языке. Первым языком, для которого планируется реализация голосового ввода и озвучки, станет татарский, добавили в пресс-службе.