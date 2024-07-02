Яндекс добавил осетинский язык в свой переводчик

В пресс-службе компании также отметили, что для некоторых из новых языков будет доступна нейросетевая технология распознавания и синтеза речи. Это позволит пользователям не только переводить тексты, но и слушать произношение на различных языках, а в будущем — вести диалоги с носителями языков.

Помимо этого, мобильная версия «Яндекс переводчика» позволит мгновенно переводить и озвучивать реплики на выбранном языке. Первым языком, для которого планируется реализация голосового ввода и озвучки, станет татарский, добавили в пресс-службе.