В России
Опубликовано 24 декабря 2024, 12:00
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Яндекс добавил режим «новогоднее освещение» для умных лампочек под управлением Алисы

И другие праздничные функции в декабрьском обновлении
В декабре Яндекс приготовил для пользователей обновления, которые помогут создать новогоднюю атмосферу с помощью Алисы и умных устройств. Теперь пользователям доступны зимние заставки, новогодний караоке-плейлист и новые режимы освещения.
Яндекс добавил режим «новогоднее освещение» для умных лампочек под управлением Алисы

© Яндекс

Одним из главных нововведений стали зимние заставки для ТВ: вы можете выбрать новогодние изображения с праздничными пейзажами или картинами из Третьяковской галереи, таких как «Масленица» Бориса Кустодиева. Чтобы включить такую заставку, достаточно сказать: «Алиса, включи заставку».

Для любителей пения появился новогодний караоке-плейлист с более чем 170 песнями, включая современные хиты и классику. Просто скажите: «Алиса, включи подборку „Новый год, зима поёт“ в караоке».

Яндекс добавил режим «новогоднее освещение» для умных лампочек под управлением Алисы

© Яндекс

Новогодняя атмосфера не обошла стороной и освещение. Умные лампочки и светодиодные ленты от Яндекса теперь поддерживают специальные новогодние режимы, такие как «сказочные огни» или «северное сияние». Также появилась возможность превратить обычные гирлянды в умные, управляя ими с помощью голосовых команд.

Яндекс добавил режим «новогоднее освещение» для умных лампочек под управлением Алисы

© Яндекс

Кроме того, на «Станциях» улучшены смарт-функции, которые теперь понимают команды более гибко. Например, Алиса может выключить телевизор по окончанию серии или выбрать фильмы с высоким рейтингом в рекомендациях.

Новые обновления доступны на всех устройствах Яндекса.

Яндекс добавил режим «новогоднее освещение» для умных лампочек под управлением Алисы

© Яндекс

Источник:Яндекс
Автор:Ингела Воробьева
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