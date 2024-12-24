Яндекс добавил режим «новогоднее освещение» для умных лампочек под управлением Алисы

Яндекс добавил режим «новогоднее освещение» для умных лампочек под управлением АлисыИ другие праздничные функции в декабрьском обновлении
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Одним из главных нововведений стали зимние заставки для ТВ: вы можете выбрать новогодние изображения с праздничными пейзажами или картинами из Третьяковской галереи, таких как «Масленица» Бориса Кустодиева. Чтобы включить такую заставку, достаточно сказать: «Алиса, включи заставку».
Для любителей пения появился новогодний караоке-плейлист с более чем 170 песнями, включая современные хиты и классику. Просто скажите: «Алиса, включи подборку „Новый год, зима поёт“ в караоке».
Новогодняя атмосфера не обошла стороной и освещение. Умные лампочки и светодиодные ленты от Яндекса теперь поддерживают специальные новогодние режимы, такие как «сказочные огни» или «северное сияние». Также появилась возможность превратить обычные гирлянды в умные, управляя ими с помощью голосовых команд.
Кроме того, на «Станциях» улучшены смарт-функции, которые теперь понимают команды более гибко. Например, Алиса может выключить телевизор по окончанию серии или выбрать фильмы с высоким рейтингом в рекомендациях.
Новые обновления доступны на всех устройствах Яндекса.