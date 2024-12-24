Яндекс добавил режим «новогоднее освещение» для умных лампочек под управлением Алисы

Одним из главных нововведений стали зимние заставки для ТВ: вы можете выбрать новогодние изображения с праздничными пейзажами или картинами из Третьяковской галереи, таких как «Масленица» Бориса Кустодиева. Чтобы включить такую заставку, достаточно сказать: «Алиса, включи заставку».

Для любителей пения появился новогодний караоке-плейлист с более чем 170 песнями, включая современные хиты и классику. Просто скажите: «Алиса, включи подборку „Новый год, зима поёт“ в караоке».