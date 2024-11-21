Яндекс Еда запустила более дешевую доставку для тех, кому не срочно

Новый тариф появился в ответ на пожелания пользователей. По данным внутренних опросов, более половины клиентов готовы немного подождать, если это поможет сэкономить. Ранее в ходе эксперимента с предложением скидки за ожидание каждый десятый заказ оформлялся с этой опцией.

Сейчас тариф доступен для 20% пользователей в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года планируется сделать его доступным во всех городах, где работает «Яндекс Еда». Чтобы выбрать «Выгодно», нужно отметить нужный тариф при оформлении заказа.

Важно, что новый формат доступен только для зон доставки пешими или велокурьерами — именно на такие заказы приходится большая часть заявок. При этом процесс для ресторанов и курьеров остается привычным: еда готовится только после назначения курьера, чтобы не остыть по пути.

Кроме нового тарифа, сервис предлагает другие способы сэкономить, например, увеличить сумму заказа, дождаться снижения нагрузки или самостоятельно забрать еду. Для удобства такие советы отображаются в карточке каждого ресторана.

В будущем «Выгодно» может появиться и в «Яндекс Лавке», где сейчас тоже тестируется подобная опция.