Яндекс Фабрика выпустила первые вакуумные наушники Commo с шумоподавлением

Наушники поддерживают частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, что позволяет услышать как низкие басы, так и высокие частоты. Управление осуществляется с помощью сенсоров: прикосновением можно переключать треки, отвечать на звонки или включать режим шумоподавления и прозрачности.

Модель получила защиту от влаги по стандарту IPX4. Устройство доступно в трех цветах — сером, белом и лавандовом. В комплект входят кейс с беспроводной зарядкой, кабель USB-C и амбушюры разных размеров.

Аккумулятор наушников обеспечивает до 6 часов непрерывной работы. Зарядный кейс с батареей на 430 мА·ч позволяет подзарядить устройство еще четыре раза.

Ранее бренд Commo уже выпускал другие модели: наушники-вкладыши Loom Earbuds 2.0 и полноразмерные накладные с шумоподавлением Commo One и Immersive. Новая модель расширяет линейку наушников бренда.