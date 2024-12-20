Яндекс Go разрешил жаловаться на стоимость такси

Опубликовано 20 декабря 2024, 19:431 мин.
Яндекс Go разрешил жаловаться на стоимость таксиНовый сервис поможет пассажирам разбираться в ценообразовании
В приложении Яндекс Go появилась возможность пожаловаться на стоимость поездки. Новая функция запущена в тестовом режиме и позволяет пассажирам оставить обратную связь о цене такси, указав, что именно вызывает вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости из-за пробок или высокого спроса, либо правила расчета.
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Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана после выбора маршрута и тарифа. Затем в разделе детализации цены пассажир может отправить свои комментарии.
Служба поддержки оперативно ответит на обращение, предоставив разъяснения о расчете стоимости. Также пользователям предложат советы по экономии на будущих поездках. Все отзывы будут проанализированы, чтобы определить наиболее частые причины недовольства и разработать меры по регулированию цен в следующем году.