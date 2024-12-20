Яндекс Go разрешил жаловаться на стоимость такси

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана после выбора маршрута и тарифа. Затем в разделе детализации цены пассажир может отправить свои комментарии.

Служба поддержки оперативно ответит на обращение, предоставив разъяснения о расчете стоимости. Также пользователям предложат советы по экономии на будущих поездках. Все отзывы будут проанализированы, чтобы определить наиболее частые причины недовольства и разработать меры по регулированию цен в следующем году.