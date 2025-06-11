Яндекс Go ускорит поиск такси в аэропорту

Скорость поиска такси по этому тарифу выше на 15%, чем при стандартном заказе. Это возможно за счет того, что система одновременно ищет машины разных классов. Популярнее всего пользователи комбинируют тарифы «Эконом» и «Комфорт». Ранее такая функция действовала только в пределах города, но теперь она распространяется и на поездки из аэропорта.

Дополнительно сервис организовал специальные парковки у аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. Водители ожидают там заказов, и это позволяет приезжать за пассажирами в несколько раз быстрее, чем если бы машина ехала из центра города.

Распределение заказов между водителями также поменялось. Теперь система учитывает, кто недавно привез пассажира в зону вылета, и кто заранее откликнулся на предложение приехать к аэропорту в периоды высокого спроса. За прогноз отвечает ML-модель, которая анализирует историю заказов, расписание рейсов и число ожидаемых пассажиров. Прогноз обновляется каждые 30 минут.