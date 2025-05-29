Яндекс и Сферус создали подвижную 360° видеосвязь без VR шлемов

В основе разработки лежит сочетание сервиса Яндекс Телемост и технологии трансляции в формате 360°, которую предлагает Сферус. Пользователи смогут сами управлять ракурсом и направлением обзора, как будто физически присутствуют на месте событий. Такая видеосвязь будет полезна в ситуациях, где важен визуальный контроль и эффект погружения — например, в обучении, при осмотре производственных объектов или во время демонстрации проекта для инвесторов.

Работать система будет без громоздкого оборудования — прямо в браузере. Достаточно одной камеры с поддержкой 360-градусной съемки и приложения. При этом сохраняется привычный функционал видеосвязи: показ экрана, запись, уведомления и интеграция с рабочими инструментами.

Разработку планируют использовать в бизнесе, образовании, на стройках и в промышленности. Она позволит, например, преподавателям проводить практические занятия на расстоянии, а инспекторам — оценивать объекты без выезда на место.