Яндекс Карты адаптировали для слабовидящих пользователей

Для активации новой возможности необходимо установить увеличенный размер шрифта в системных настройках устройства. В операционной системе iOS соответствующие параметры находятся в разделе «Универсальный доступ», а в Android — в настройках экрана.

Приложение предлагает три градации увеличения: немного крупнее, средний и самый крупный размер. При этом карта сохраняет читаемость — названия и обозначения автоматически распределяются так, чтобы не перекрывать друг друга.

Перед внедрением функции разработчики провели исследование среди пользователей с ослабленным зрением. Большинство участников исследования отметили, что увеличенный шрифт значительно упрощает ориентацию в городском пространстве.