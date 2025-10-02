Яндекс Карты адаптировали для слабовидящих пользователей

Опубликовано 02 октября 2025, 23:511 мин.
Яндекс Карты адаптировали для слабовидящих пользователейШрифт и иконки теперь автоматически увеличиваются
В приложении Яндекс Карты появилась функция автоматического увеличения шрифтов и иконок. Размер элементов интерфейса теперь изменяется в соответствии с настройками доступности на смартфоне пользователя.
Для активации новой возможности необходимо установить увеличенный размер шрифта в системных настройках устройства. В операционной системе iOS соответствующие параметры находятся в разделе «Универсальный доступ», а в Android — в настройках экрана.
Приложение предлагает три градации увеличения: немного крупнее, средний и самый крупный размер. При этом карта сохраняет читаемость — названия и обозначения автоматически распределяются так, чтобы не перекрывать друг друга.
Перед внедрением функции разработчики провели исследование среди пользователей с ослабленным зрением. Большинство участников исследования отметили, что увеличенный шрифт значительно упрощает ориентацию в городском пространстве.