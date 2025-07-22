Яндекс Карты добавили детализацию сложных развязок

В обновленных Яндекс Навигаторе и Яндекс Картах появилась возможность рассмотреть каждый уровень развязки с точной разметкой. Трехмерные модели туннелей стали более реалистичными — это помогает лучше ориентироваться при въезде и выезде.

Сервис автоматически подстраивает обзор при приближении к сложным участкам. Сначала показывается общий вид развязки, затем изображение приближается, помогая водителю занять правильную полосу и не пропустить нужный поворот.

Для создания таких детализированных карт специалисты Яндекса сначала определяют высотные отметки объектов. Затем специальные алгоритмы обрабатывают данные, корректно отображая изгибы дорог и расположение опор мостов.

В компании сообщили, что со временем список городов с детализированными развязками будет расширен.