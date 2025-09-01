Яндекс Карты начали показывать сигналы светофоров в Москве

Пользователи увидят цвет ближайшего светофора при построении автомобильного маршрута и начале движения. При наличии таймера приложение покажет оставшееся время до смены сигнала. Функция доступна даже на заблокированном экране смартфона.

Система предупредит звуковым сигналом при быстром приближении к красному светофору и оповестит о смене на зеленый. При построении маршрута учитывается время ожидания у светофоров — если путь заканчивается за перекрестком, длительность поездки автоматически увеличится.

В будущем планируется внедрить расчет «зеленой волны» — маршрута с минимальным количеством красных сигналов. Функция уже работает в районах Савёловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно. Со временем онлайн-светофоры появятся по всей Москве и в других городах России.