Яндекс Карты научились строить идеальные пешеходные маршруты

При выборе пути алгоритм теперь учитывает популярность разных участков маршрута среди других пользователей. Если большинство людей обходит неудобный проход, сервис предложит альтернативный вариант, даже если он немного длиннее. Таким образом, приложение предпочтет широкую освещенную улицу темным дворам.

Особое внимание разработчики уделили точности расчета времени в пути. Новая ML-модель учитывает светофоры, повороты, время суток и даже перепады высот. Например, подъем в гору теперь рассчитывается как более долгий, чем спуск. Благодаря этим улучшениям погрешность определения времени прибытия сократилась на 45%.

Сервис продолжает развиваться, предлагая пользователям не только навигацию, но и дополнительные функции. В приложении можно узнать расписание общественного транспорта, отслеживать движение нужного автобуса или трамвая, а также записываться в салоны красоты и другие заведения.

Яндекс Карты ежемесячно используют 90 миллионов человек через веб-версию и мобильное приложение. Обновленная маршрутизация сделает прогулки и велопоездки еще более удобными для миллионов пользователей по всей стране.