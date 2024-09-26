Яндекс Карты научились строить маршруты внутри вокзалов и ТЦ

Теперь пользователи могут строить маршруты как между объектами внутри зданий, так и из любой точки города. Приложение подскажет ближайший вход, а также найдет эскалаторы, лифты и лестницы, приводя пользователя к нужной точке. Чтобы проложить маршрут в торговом центре, достаточно выбрать этаж и указать местоположение, а для навигации к гейту или железнодорожному пути нужно просто зажать нужную точку на карте.

Команда Яндекс Карт обновила поэтажные схемы и алгоритмы маршрутизации, учитывающие этажность зданий. В будущем планируется расширить список организаций, для которых доступна внутренняя маршрутизация, а также внедрить функцию в других городах России.