Яндекс Карты научились строить маршруты внутри вокзалов и ТЦ

Опубликовано 26 сентября 2024, 15:311 мин.
Яндекс Карты научились строить маршруты внутри вокзалов и ТЦНовое обновление улучшит навигацию
Яндекс Карты представили новое обновление, позволяющее строить маршруты внутри вокзалов, аэропортов и популярных торговых центров. На данный момент данная функция доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе, что значительно улучшит ориентирование в больших зданиях и поможет быстро находить магазины, рестораны и выходы на посадку.
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Теперь пользователи могут строить маршруты как между объектами внутри зданий, так и из любой точки города. Приложение подскажет ближайший вход, а также найдет эскалаторы, лифты и лестницы, приводя пользователя к нужной точке. Чтобы проложить маршрут в торговом центре, достаточно выбрать этаж и указать местоположение, а для навигации к гейту или железнодорожному пути нужно просто зажать нужную точку на карте.
Команда Яндекс Карт обновила поэтажные схемы и алгоритмы маршрутизации, учитывающие этажность зданий. В будущем планируется расширить список организаций, для которых доступна внутренняя маршрутизация, а также внедрить функцию в других городах России.