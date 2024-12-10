«Яндекс Карты» обновили панорамы более 400 населенных пунктов России

Опубликовано 10 декабря 2024, 19:441 мин.
«Яндекс Карты» обновили панорамы более 400 населенных пунктов РоссииВключены новые панорамы малых городов и природных зон
«Яндекс Карты» обновили панорамы более 400 населенных пунктов по всей России. В обновление вошли как крупные города, так и небольшие населенные пункты, включая 40 поселков, которые раньше не были представлены на панорамах.
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В пресс-службе сервиса сообщили, что самым маленьким из них стало село Териберка на Кольском полуострове, в котором проживает около 500 человек. Новые панорамы также охватывают туристические зоны, такие как Калининградская область, Краснодарский край, побережье Байкала и Амура, Кавказ и Куршская коса. В обновление попали и шесть городов-миллионников — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск и Нижний Новгород.
Съемки новых панорам проводились с мая по октябрь 2024 года, и в результате было сделано более 1,6 миллионов снимков. Общая длина дорог, запечатленных в этих панорамах, составляет около 55 тысяч километров.