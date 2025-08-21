Яндекс Карты запустили инструмент для планирования доставки

Инструмент позволяет строить границы доступности от любой точки на карте с учётом разных способов передвижения: автомобиль, общественный транспорт, велосипед, самокат или пешая ходьба. Достаточно указать начальное местоположение и временной интервал — от 5 до 60 минут для авто и до 45 минут для остальных вариантов.

Изохрон API учитывает актуальные дорожные условия, включая пробки и прогноз погоды. Это позволяет адаптировать зоны доставки в реальном времени. Например, рестораны могут показывать клиентам точное время и стоимость доставки, а сети магазинов — определять ближайший филиал для отправки заказа.

Сервис уже интегрирован в Яндекс Еду, где он определяет зоны доставки для ресторанов-партнёров. Пользователи видят только те заведения, которые могут привезти заказ в их локацию.