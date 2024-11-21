Яндекс Карты запустили «теплые» маршруты для холодных регионов

На данный момент теплые маршруты внедрены в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Якутии, Чукотке, Красноярском крае, а также в Омской и Мурманской областях. Разработчики уже нанесли на карту более 600 отапливаемых остановок в этих регионах.

Чтобы построить комфортный маршрут, алгоритмы «Яндекс Карт» анализируют данные о температуре, расстояние до ближайшей теплой остановки и время ожидания транспорта. Если возможен путь, позволяющий дольше оставаться в тепле, он предлагается первым. Хотя такой маршрут может занять немного больше времени, он сделает поездку значительно комфортнее.

Кроме маршрутов, пользователи могут проверить, есть ли отопление на конкретной остановке. Для этого нужно открыть её карточку в приложении — если остановка отапливается, будет указано соответствующее примечание.

Новая функция особенно актуальна для северных регионов, где морозы могут достигать экстремальных значений.